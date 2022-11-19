رئيس وزراء أرمينيا: يجب أن تكون منظمة الفرنكفونية منفتحة تماما نحو المستقبل

جدة - نرمين السيد - وقال باشينيان - فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ18 لقمة الفرنكفوينة - إن بلاده تسعى لإعطاء وجه جديد للمنظمة بأن تكون منفتحة تماما نحو المستقبل، وأن تكون الطموحات المنشودة من دول المنظمة على قدر التحديات التى يواجهها العالم أجمع "، مضيفا: " فالعالم عرف خلال السنوات الأخيرة تغيرات كبيرة، بداية من جائحة كورونا والوضع الطارىء للتغيرات المناخية ونشوب الحروب وإنعكاساتها على التزود بالطاقة التى أثرت كثيرا فى الأوضاع الدولية".

وتابع: "التغيرات الدولية الأخيرة جاءت لتسلط الضوء على القيم التى نؤسس عليها إجاباتنا ونحن أمام هذه التحديات، وهى التركيز على مبدأ التضامن بين الدول"، مشيرا إلى أن موضوع القمة يدعو إلى احترام حقوق الإنسان والتنوع الثقافى، ومنظمة الفرنكفونية تسير فى اتجاه تعدد الأطراف من أجل نظام عالمى يعتمد على قواعد احترام سيادة الدول.

ولفت رئيس الوزراء الأرمينى إلى النزاع القائم بين بلاده وأذربيجان، وقال إن إطلاق النار بين الجانبين لم يتوقف حتى الآن، مؤكدا استعداد بلاده للدخول فى مسار تفاوضى من أجل سلامة مواطنى أرمينيا وتطبيقا لنداء الفرنكفوينة "العيش معا".