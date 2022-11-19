سلاح الجو الأمريكى يجرى أول تجربة إطلاق صاروخ من طائرة نقل فى أجواء النرويج

جدة - نرمين السيد - أجرى سلاح الجو الأمريكى، أول تجربة إطلاق عبر البحار باستخدام "منظومة التنين السريع" (رابيد دراجون)، التى يستخدم فيها منصات متصلة بمظلات "باراشوت" تحمل صواريخ عابرة وموجهة ويتم إطلاقها من على متن طائرة نقل عسكرية أثناء تحليقها فى الأجواء.





وأفاد مختبر أبحاث سلاح الطيران الأمريكى - فى بيان صدر اليوم السبت - بأن طائرة نقل عسكرية طراز MC-130J كوماندو 2، التابعة للفوج 352 عمليات خاصة، أطلقت صاروخ أرض-جو عابرا موجها مستخدمة نظاما، أطلق عليه اسم "قنبلة ترقد فى صندوق"، فى الأجواء فوق البحر النرويجى.

وقال مدير برنامج "التنين السريع"، دين إيفانز، إن نجاح التجربة يكشف لنا مدى السرعة التى تطور بها البرنامج، لافتا إلى أنه انتقل فى غضون عامين فقط من مجرد فكرة على الورق إلى اختبار ذخيرة حية.

وتابع فى بيان أصدره بمناسبة التجربة "الآن، وقبل مضى ثلاث سنوات منذ بدء البرنامج، فإن التنين السريع بات يستخدم (بواسطة قيادة العمليات الخاصة الأمريكية فى أوروبا) فى الدائرة القطبية. وإنها لشهادة بأن الفريق ركز على سرعة إدماج أصول واستخدامها لتلبية احتياجات القتال الجوى".

وتنقل مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية عن بيان "معمل أبحاث سلاح الطيران" قوله إنها أول تجربة بالذخيرة الحية لـ"منظومة التنين السريع" منذ نجاح سلاح الجو فى تدمير هدف فى خليج المكسيك فى ديسمبر 2021، كما أنها أول تجربة للمنظومة خارج حدود القارة الأمريكية.

وأشار البيان إلى أن التجربة أجريت ضمن سلسلة تدريبات تعرف باسم "أتريوس" تحت قيادة العمليات الأميركية فى أوروبا، والتى تستهدف إجراء فعاليات تدريبية على قدرات وعتاد موجود بالفعل فى أوروبا. المعروف أن "الفوج 352 عمليات خاصة" يتمركز قى قاعدة "ميلدنهول" التابعة للسلاح الجوى الملكى فى بريطانيا، كما أن طائرة النقل العسكرية MC-130 تابعة للوحدة 67 للعمليات الخاصة.

وتعد التجربة الأخيرة هى سابع فعاليات سلسلة "أتريوس"، وقد شارك فيها إلى جانب النرويج كل من المملكة المتحدة وبولندا ورومانيا.

وكانت تدريبات سابقة لـ"أتريوس" ركزت على استخدام "منظومة صواريخ المدفعية عالية السرعة" بالتعاون مع حلفاء من رومانيا والمملكة المتحدة والسويد ولاتفيا.