رئيس تونس يفتتح فعاليات القمة الفرنكفونية ويتسلم رئاسة القمة من أرمينيا

جدة - نرمين السيد - وقال سعيد - فى كلمته بافتتاح القمة - إن دول الفرنكفوينة يجب عليها أن تعى التحديات والتغيرات التى تحدث فى العالم أجمع، وأن تونس رغم كل العراقيل والتحديات تمكنت من تنظيم هذه القمة.

وأضاف أن موضوع القمة "التواصل فى إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن فى الفضاء الفرنكوفونى" يمثل أهمية كبيرة، خاصة أن الرقمنة تعد عنصر تنمية متضامن فى الفضاء الفرنكفونى، وتابع: "الرقمنة حتى لو وصفها الجميع بالذكاء، فهى تعود إلى ذكاء الإنسان نفسه الذى يقف ورائها، فالرقمنة ليست لها مشاعر، وإنما الإنسان هو من يحمل المشاعر، ولذلك فعلينا جميعا أن نحلم بعالم أفضل من أجل الإنسانية".

وقال سعيد: "علينا أن نسعى للتنمية على أسس العدالة والحرية والمثل العليا ونتقاسمها جميعا"، مضيفا "أن مصطلح الفرنكفوينة لم يبرز إلا فى نهاية القرن التاسع عشر، وليس لدينا أى مشكلة تتعلق باللغات الأجنبية، فإبن خلدون والجاحظ وغيرهما من المفكرين والفلاسفة وعلماء الاجتماع العرب تحدثوا عن اللغة ومدى مساهمة كل لغة مع آخرى فى تحقيق التواصل".

وأضاف الرئيس التونسى: "إذا نجحنا فى التعرف على مشاكلنا وتدارسها بطريقة أكثر إنسانية سيكون الجميع منتصرين".