العالم اليوم - تحدي خطير ينتشر على تيك توك.. وتحذيرات من حرائق وأضرار صحية

انتم الان تتابعون خبر تحدي خطير ينتشر على تيك توك.. وتحذيرات من حرائق وأضرار صحية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 نوفمبر 2022 01:21 مساءً - أثار انتشار تحد جديد على "تيك توك" مؤخرا تحذيرات من خطورته، وذلك نظرا لإمكانية تسببه بحرائق.

ونشر عدد من مستخدمي منصة "تيك توك" مقاطع فيديو وهم يقومون بشوي شرائح لحم في محمصة الخبز، ومن ثم تناولها.

وبعد زيادة الفيديوهات التي تصوّر التحدي، انتقد أطباء خطورة تناول اللحم غير الناضج، وآثاره الصحية الخطيرة.

وإلى جانب التحذيرات الصحية، كانت هناك تنبيهات من خطورة التحدي وإمكانية تسببه بحرائق، حيث قالت فرقة إطفاء لندن في تغريدة على حسابها في "تويتر": "نذكّر بضرورة استعمال المنتجات الكهربائية فقط للاستخدامات المخصصة لها وتجنب طهي اللحم في محمصة الخبز".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها تحديات طبخ غريبة على "تيك توك"، إذ سبق ظهور تحديات مثل طهي البرغر على مكواة، والهوت دوغ باستعمال مجفف الملابس، والمعكرونة في آلة صنع القهوة.