مصرع 9 أشخاص إثر انفجار في مبنى سكني بأقصى شرق روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - لقى 9 اشخاص حتفهم، اليوم السبت، في أقصى شرق روسيا، إثر انفجار في مبنى سكني أدى إلى انهيار عدد من طوابقه، بحسب الحاكم المحلي فاليري ليمارينكو.

وقع الانفجار صباحا في هذا المبنى المكون من 5 طوابق في قرية تيموفسكوي بجزيرة سخالين، وفقا للمصدر نفسه.

وقال ليمارينكو لقناة روسيا 24 التلفزيونية الروسية: “قتل 9 أشخاص بينهم 4 أطفال”.

وأوضحت وزارة حالات الطوارئ الروسية، في بيان، أن الانفجار، وفقا للمعلومات الأولية، ناجم عن الغاز، مضيفة أن طوابق عدة من المبنى انهارت.

وبث التلفزيون الروسي صورا لمبنى أبيض به شرفات بنية اللون تهدم قسم منه في شارع مغطى بالثلوج.

أُرسل حوالى 60 من رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث لإزالة الأنقاض، وفقًا لوزارة حالات الطوارئ.