نائبة الرئيس الأمريكى تدعو إلى تواصل مفتوح بين واشنطن وبكين

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله: "إن هاريس التقت مع الرئيس الصينى لفترة وجيزة على هامش قمة أبيك فى تايلاند".

يأتى هذا اللقاء بعد أقل من أسبوع على لقاء بين الرئيسين الصينى والأمريكى، شى جين بينج، وجو بايدن، على هامش مجموعة العشرين فى جزيرة بالى الإندونيسية، حاولا خلاله تخفيف التوتر بين القوتين العظمتين المتنافستين.