جدة - نرمين السيد - وذكر الإعلان - وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم السبت - أن غالبية أعضاء "أبيك" أدانوا بشدة الحرب فى أوكرانيا، بيد أن هناك أراء أخرى وتقييمات مختلفة بشأن العملية العسكرية الروسية.
وأشارت الشبكة اليابانية إلى أن الولايات المتحدة واليابان وبعض الأعضاء الأخرين أدانوا بشكل عام الأعمال التى تقوم بها موسكو، على عكس الأراء الأخرى التى عبرت عنها روسيا والدول الأخرى التى لا تشارك فى العقوبات.
ولفت البيان الختامى، الذى صدر اليوم السبت، فى اليوم الأخير لأول قمة "أبيك" تنعقد حضوريا منذ 4 سنوات، أن "أبيك" ليست المنتدى الذى يقوم بحل القضايا الأمنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قادة بمنتدى «أبيك» يدينون الحرب فى أوكرانيا.. وأعضاء يمتنعون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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