قادة بمنتدى «أبيك» يدينون الحرب فى أوكرانيا.. وأعضاء يمتنعون

جدة - نرمين السيد - وذكر الإعلان - وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم السبت - أن غالبية أعضاء "أبيك" أدانوا بشدة الحرب فى أوكرانيا، بيد أن هناك أراء أخرى وتقييمات مختلفة بشأن العملية العسكرية الروسية.

وأشارت الشبكة اليابانية إلى أن الولايات المتحدة واليابان وبعض الأعضاء الأخرين أدانوا بشكل عام الأعمال التى تقوم بها موسكو، على عكس الأراء الأخرى التى عبرت عنها روسيا والدول الأخرى التى لا تشارك فى العقوبات.

ولفت البيان الختامى، الذى صدر اليوم السبت، فى اليوم الأخير لأول قمة "أبيك" تنعقد حضوريا منذ 4 سنوات، أن "أبيك" ليست المنتدى الذى يقوم بحل القضايا الأمنية.