سول: نجرى تدريبات بقاذفات استراتيجية مع أمريكا

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، توعد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، اليوم السبت، بأن يكون رد بلاده حازمًا، مهددًا بأنه سيلجأ إلى السلاح النووى فى حال حدوث أى هجوم نووى ضد بلاده.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، شدد كيم جونج أون، على ضرورة إظهار "أقوى إرادة لكوريا الشمالية للرد" على التدريبات العسكرية لأعدائها وجعل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والقوات التابعة الأخرى تدرك أن الإجراءات العسكرية المضادة ضد كوريا الشمالية ستؤدى إلى تدميرها الذاتى.

وقال زعيم كوريا الشمالية: "الاختبار الأخير، الذى أشرف عليه شخصيًا، أكد أن كوريا الشمالية أمنت قدرة أخرى موثوقة وذات قدرة قصوى لاحتواء أى تهديد نووى"، لافتًا إلى أن التهديد العسكرى الذى تشكله الولايات المتحدة وقوات معادية أخرى دفع كوريا الشمالية إلى الإسراع بشكل كبير فى تعزيز ردعها النووى الساحق.