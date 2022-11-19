زعيم كوريا الشمالية يهدد باستخدام السلاح النووى حال الهجوم على بلاده

جدة - نرمين السيد - وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إلى أن كيم جونج أون شدد على ضرورة إظهار "أقوى إرادة لكوريا الشمالية للرد" على التدريبات العسكرية لأعدائها وجعل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والقوات التابعة الأخرى تدرك أن الإجراءات العسكرية المضادة ضد كوريا الشمالية ستؤدى إلى تدميرها الذاتى، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وقال الزعيم الكورى الشمالى، إن الاختبار الأخير - الذى أشرف عليه شخصيا - أكد أن كوريا الشمالية أمنت "قدرة أخرى موثوقة وذات قدرة قصوى لاحتواء أى تهديد نووى".

وأضاف أن التهديد العسكرى الذى تشكله الولايات المتحدة وقوات معادية أخرى دفع كوريا الشمالية إلى الإسراع بشكل كبير فى تعزيز ردعها النووى الساحق.

وصرح رئيس الوزراء اليابانى، فوميو كيشيدا، أمس الجمعة، بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات، مرجحا أن يكون قد سقط داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان فى بحر اليابان.

وأدان كيشيدا إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ ووصف هذا العمل بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

ومن جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى، هيروكازو ماتسونو، إن قذيفة "فئة صواريخ باليستية عابرة للقارات" طارت حوالى ألف كيلومتر فى مسار مرتفع ووصلت إلى ارتفاع يصل إلى 6 آلاف كيلومتر، مضيفًا أن الحكومة لم تصدر أمرًا لتدميره.

وأطلقت كوريا الشمالية، أمس الأول الخميس، صاروخًا باليستيًا قصير المدى باتجاه بحر اليابان من منطقة وونسان فى مقاطعة كانج وون.