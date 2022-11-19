سفير روسيا لدى أمريكا: كييف تسعى لإثارة مواجهة مباشرة بين موسكو والناتو

جدة - نرمين السيد - ونقلت الخدمة الصحفية للسفارة الروسية عن أنتونوف قوله، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، "إن السلطات الأوكرانية لا تتوسل للولايات المتحدة فقط لتقديم المزيد من المساعدة العسكرية، ولكنها تحاول أيضا إثارة صدام عسكرى مباشر بين الاتحاد الروسى وحلف شمال الأطلسى، مضيفًا أن محاولات الغرب "السخيفة" لإلقاء مسؤولية كل شيئ على عاتق روسيا لن تؤدى إلا إلى استفزاز نظام كييف".

يذكر أنه قد تحطم صاروخ فى قرية برزيودو بشرق بولندا، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا فى 15 نوفمبر؛ ما أسفر عن مقتل شخصين، وقال الرئيس البولندى أندريه دودا، يوم الأربعاء الماضى، إن الصاروخ جزء من نظام الدفاع الجوى الأوكرانى، فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "واشنطن لديها ثقة كاملة فى دقة الاستنتاجات التى توصلت إليها بولندا".