صحيفة سعودية تؤكد حرص المملكة على تعزيز التعاون مع الدول

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، حرص المملكة الدائم على تعزيز التعاون المشترك مع الدول الشقيقة فى مختلف المجالات بما تنعكس آفاقه على الارتقاء بجودة الحياة وازدهار مسيرة النهضة التنموية.





وأشارت الصحيفة - فى افتتاحيتها الصادرة اليوم السبت، تحت عنوان (شراكات المملكة.. وتعزيز آفاق النهضة العالمية) - إلى تأكيد ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال زيارته لكوريا الجنوبية، على أهمية تعزيز العمل المشترك والدفع بالشراكة الإستراتيجية، مؤكدة أنه يأتى فى إطار سبل خلق آفاق تلتقى مع مستهدفات رؤية المملكة. وأوضحت الصحيفة، أن المملكة تحرص على دعم فرص التكامل الاستثمارى مع كوريا فى عدد من القطاعات ذات الأهمية المشتركة منها الصناعة، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصحة، والنقل والخدمات اللوجستية، معربة عن ترحيب المملكة بالعمل مع كوريا لإنجاح المشروعات الضخمة التى تنفذها السعودية وأعمال البنية التحتية المرتبطة بهذه المشاريع وأهمها مشروع نيوم مع تشجيع كبرى الشركات الكورية للاستثمار وإنشاء مقرات إقليمية لها فى المملكة.

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