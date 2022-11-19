زعماء أبيك يدينون الحرب في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - قال زعماء منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك)، في إعلان صدر اليوم السبت، إن التكتل المكون من 21 عضوا سيدعم ويعزز نظام تجاري متعدد الأطراف يستند إلى قواعد.

وقال الإعلان، الذي صدر في الوقت الذي سلمت فيه تايلاند رئاسة المنتدى إلى الولايات المتحدة، إن زعماء التجمع أقروا بالحاجة إلى مزيد من الجهود المكثفة لمواجهة تحديات مثل ارتفاع التضخم، والأمن الغذائي، وتغير المناخ والكوارث الطبيعية.

وأكد البيان أن معظم القادة والزعماء يدينون الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار البيان إلى أن معظم الأعضاء أدانوا بشدة الحرب في أوكرانيا وشددوا على أنها تسبب معاناة إنسانية هائلة وتؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الحالية في الاقتصاد العالمي، مكررين بذلك موقفا صدر في ختام قمة مجموعة العشرين قبل أيام.