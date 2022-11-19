انطلاق عملية الاقتراع للانتخابات العامة الـ 15 فى ماليزيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة الأنباء الماليزية (برناما) أنه سيصوت نحو 21 مليونا و173 ألفا و638 ناخبا من بينهم 20 مليونا و853 ألفا و681 ناخبا مدنيا، و146 ألفا و737 ناخبا من رجال الجيش وزوجاتهم، و118 ألفا و794 ناخبا من رجال الشرطة وقوات الأمن المدنى وزوجاتهم، و2741 ناخبا ماليزيا من المقيمين خارج البلاد.

وأشارت إلى أنه سيتم إغلاق مراكز الاقتراع على مراحل من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلى.

يذكر أن عملية التصويت المبكر كانت قد أجريت فى 15 نوفمبر الجارى وضمت نحو 212 ألفا و961 ناخبا من رجال الشرطة والجيش وزوجاتهم.