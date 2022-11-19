زلزال بقوة 5 درجات يضرب مقاطعة يوننان بجنوب غربى الصين

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الصينى لشبكات الزلازل - حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه تم رصد مركز الزلزال عند ملتقى خط عرض 23.37 درجة شمالا وخط طول 102.26 درجة شرقا، وعلى عمق 8 كيلومترات تحت الأرض.
وقال المسؤول بمديرية الزلازل بمقاطعة يوننان "لى تشون قوانج" إنه قد تم الإبلاغ عن أضرار فى المنازل دون وقوع إصابات بشرية، لافتا إلى أن الحكومة المحلية أطلقت استجابة طارئة للزلزال، وأرسلت فريقا من 27 شخصا إلى المنطقة المنكوبة.
وأشارت (شينخوا)، إلى أن عدة محافظات أخرى مثل يوانجيانج ولوتشون قامت بالإبلاغ بوقوع أضرار فى المنازل.
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