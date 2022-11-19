العالم اليوم - خلافات "التمويل" تمدد مفاوضات COP27.. ومسودة رسمية للاتفاق

انتم الان تتابعون خبر خلافات "التمويل" تمدد مفاوضات COP27.. ومسودة رسمية للاتفاق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 نوفمبر 2022 08:23 صباحاً - يستعد المفاوضون في مؤتمر المناخ COP27 المنعقد في شرم الشيخ في مصر لبذل مساعيهم الأخيرة اليوم السبت من أجل التوصل إلى اتفاق بعد أن أدت الخلافات المستمرة بشأن التمويل إلى تمديد المحادثات المستمرة منذ أسبوعين.

ومما زاد الأمور تعقيدا ثبوت إصابة المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري بكوفيد-19 بعد أيام من الاجتماعات الشخصية الثنائية مع نظرائه من عدد من الدول.

وينظر إلى نتائج المؤتمر، الذي كان من المقرر أن ينتهي الجمعة، على نطاق واسع على أنها اختبار لعزم المجتمع الدولي على مكافحة تغير المناخ، حيث تشتت الحرب في أوكرانيا وتضخم أسعار المستهلكين الانتباه الدولي.

مسودة الاتفاق