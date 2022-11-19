زيلينسكى: القوات الأوكرانية صدّت 100 هجوم فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكي، فى خطابه عبر الاتصال المرئي، أن القتال العنيف مستمر فى "دونيتسك"، ولا هوادة فى حدته. وبحسب وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أكد الرئيس الأوكراني، أن بلاده تمكنت من التفوق على روسيا فى مجال المعلومات، وأنها سلكت هذا الطريق بشكل جيد للغاية، وأصبحت المعلومات سلاحًا قويًا فى أيديهم.

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