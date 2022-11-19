العالم اليوم - نائبة بايدن تلتقي رئيس الصين..ودعوة لتواصل مفتوح بين البلدين

انتم الان تتابعون خبر نائبة بايدن تلتقي رئيس الصين..ودعوة لتواصل مفتوح بين البلدين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 نوفمبر 2022 06:22 صباحاً - قال مسؤول بالبيت الأبيض إن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي التقت اليوم السبت لمدة قصيرة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأوضح المسؤول "أشارت نائبة الرئيس خلال اللقاء إلى الرسالة الهامة التي أكد عليها الرئيس بايدن في اجتماعه في 14 نوفمبر مع الرئيس شي وهي: أننا يجب أن نبقي على خطوط الاتصال مفتوحة لإدارة المنافسة بين بلدينا بمسؤولية".

وجاء اللقاء على هامش قمة "أبيك" في تايلاند، وبعد أقل من أسبوع على لقاء بين الزعيم الصيني ونظيره جو بايدن.

العلاقات الصينية الأميركية