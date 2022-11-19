العالم اليوم - فنانة عربية تشارك في أغنية كأس العالم 2022

انتم الان تتابعون خبر فنانة عربية تشارك في أغنية كأس العالم 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 نوفمبر 2022 06:22 صباحاً - تعاونت نجمة الهيب هوب الأميركية - الترينيدادية نيكي ميناج مع المغني والشاعر الكولومبي مالوما والمغنية اللبنانية ميريام فارس في الإضافة الأحدث إلى الموسيقى التصويرية الرسمية لكأس العالم 2022 في قطر.

وتم الكشف عن أغنية "توكا تاكا" بكلمات باللغات الإنجليزية والإسبانية والعربية، يوم الجمعة، قبل يومين من انطلاق المونديال.

وتعد الأغنية الأحدث في سلسلة أغاني لفنانين من جميع أنحاء العالم تم إصدارها كجزء من الموسيقى التصويرية الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لكأس العالم 2022.

ويشارك مالوما وميريام فارس في افتتاح مهرجان الفيفا للجماهير في الدوحة يوم السبت.