العالم اليوم - ليفربول ينافس ريال مدريد على "صاروخ إنجلترا".. ويبدو الأقرب

انتم الان تتابعون خبر ليفربول ينافس ريال مدريد على "صاروخ إنجلترا".. ويبدو الأقرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 نوفمبر 2022 05:23 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن ليفربول الإنجليزي دخل على خط المنافسة مع ريال مدريد الإسباني، للظفر بخدمات جودي بلنغهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني ومنتخب إنجلترا.

وارتبط اسم بلنغهام بالرحيل عن دورتموند خلال الصيف الماضي، بعد أداء استثنائي في "سيغنال إيدونا بارك" بالدوري الألماني.

ومع استمرار مردوده الرائع، قالت شبكة "إي إس بي إن" الإخبارية الرياضية إن ليفربول يسعى بقوة لضم صاحب الـ19 سنة، المطلوب أيضا في ريال مدريد وأندية أوروبية أخرى.

إلا أن الشبكة أكدت وجود "علاقة قوية" بين إدارة ليفربول وممثلي بلنغهام، مما يجعله النادي الأقرب للحصول على توقيع اللاعب الدولي، ربما في يناير المقبل.

وكان هانز يواكيم واتسكه المدير التنفيذي لدورتموند، اعترف أن فرص النادي في الاحتفاظ باللاعب تبدو ضعيفة.

وكشفت "إي إس بي إن" أن ليفربول كان على وشك خطف اللاعب قبل أشهر، في صفقة كان من الممكن أن تصل إلى 100 مليون يورو.

ويستعد بلنغهام لخوض منافسات كأس العالم مع منتخب إنجلترا، لأول مرة في مسيرته.