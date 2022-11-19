لأول مرة.. ظهور ابنة زعيم كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - ظهرت ابنة رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، لأول مرة، بشكل رسمي، إذ تداولت صورتها رفقة والدها، وهما يتفقدان إطلاق أكبر صاروخ باليستي، الجمعة، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.





وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، السبت، أن كوريا الشمالية أجرت تجربة على إطلاق صاروخ باليستى عابر للقارات، من طراز هواسونج -17 (ICBM) يوم الجمعة، لكن المفاجأة الأكبر كانت وجود ابنة كيم، التى لم تظهر للعلن من قبل. ولم تذكر وكالة الأنباء المركزية الكورية اسم الفتاة، التى شوهدت فى الصور مرتدية معطفًا أبيض، وهى تمسك يد والدها، بينما ينظران إلى الصاروخ الضخم.

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