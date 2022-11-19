العالم اليوم - بالصور.. العالم يتأكد من "وجود" ابنة كيم الغامضة

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. العالم يتأكد من "وجود" ابنة كيم الغامضة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 نوفمبر 2022 04:21 صباحاً - ربما تكون التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية لزعيم البلاد كيم جونغ أون قد حظيت باهتمام وسائل الإعلام، إلا أن ظهور ابنته "الغامضة" اعتبر في حد ذاته حدثا مهما.

ومع تلميحات كيم بإمكانية استخدام الأسلحة النووية في حال استمر التهديد النووي لكوريا الشمالية من جانب الولايات المتحدة، نشرت الوكالة صورا لزعيم البلاد أثناء تفقده إطلاق صاروخ بالستي جديد.

لكن أكثر ما لفت الأنظار كان ظهور ابنة كيم، التي لا يُعرف عنها شيء تقريبا.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إلى أن كيم حضر عملية الإطلاق الصاروخية "مع ابنته الحبيبة وزوجته".

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الحكومية كيم مبتهجا، يسير أمام صاروخ عملاق برفقة فتاة ترتدي سترة وتنتعل حذاء أحمر.

وقال خبراء إن من النادر جدا أن تأتي وسائل الإعلام الحكومية على ذكر أولاد كيم، وقد يكون ذلك أول تأكيد رسمي لوجود ابنته.