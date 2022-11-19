العالم اليوم - بسؤال.. ماسك يلمح لعودة ترامب إلى "تويتر"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 نوفمبر 2022 04:21 صباحاً - نشر إيلون ماسك مالك "تويتر" استطلاعا، يطلب فيه من مستخدمي الموقع التصويت على ما إذا كان يجب إعادة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى منصة التواصل الاجتماعي.

وكان الملاك السابقون لـ"تويتر" منعوا ترامب من استخدام المنصة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بسؤال.. ماسك يلمح لعودة ترامب إلى "تويتر" .. في رعاية الله وحفظة