مصرع 4 أشخاص إثر اصطدام سيارة بقطار فى أرمينيا

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة إلى أنه فى 18 نوفمبر، الساعة 22.22 بتوقيت موسكو، تلقى المركز الوطنى لإدارة الأزمات معلومات حول انحراف سيارة عن جسر وسقوطها على خطوط السكك الحديدية، ثم اصطدم قطار شحن بها.

وأضافت أن سيارات الإطفاء هرعت إلى مكان الحادث.

ونوهت إلى أنه وفقا للبيانات الأولية فإن رجل و3 نساء كانوا فى السيارة أثناء الحادث لقوا مصرعهم. وأكدت أن التحقيقات فى ملابسات الحادث جارية.