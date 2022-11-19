العالم اليوم - زيلينسكي: القوات الأوكرانية صدت 100 هجوم في دونيتسك

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 نوفمبر 2022 03:22 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن قوات بلاده صدت نحو 100 هجوم في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، مع استمرار حدة القتال.

كما تحدث زيلينسكي في خطابه الذي يلقيه كل ليلة، عن أزمة الكهرباء في أوكرانيا، وتحديدا في العاصمة كييف.

وهذه أبرز تصريحات زيلينسكي:

• "القتال العنيف للغاية مستمر في منطقة دونيتسك. لا هوادة في حدة القتال".

• "تم صد 100 هجوم روسي في منطقة دونيتسك خلال 24 ساعة".

• "كييف والمنطقة المحيطة بميناء أوديسا على البحر الأسود وأكثر من 12 منطقة أخرى تعاني نقصا في الكهرباء، بعد الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة".

• "الوضع المتعلق بإمدادات الطاقة صعب في 17 منطقة وفي العاصمة".

• "الأمور صعبة للغاية في منطقة كييف ومدينة كييف ومنطقة أوديسا وأيضا فينيتسيا وترنوبل"، في إشارة إلى منطقتين غربي وجنوب غربي أوكرانيا.

وكان رئيس وزراء أوكرانيا دنيس شميهال قال في وقت سابق إن الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية عطلت نصف منظومة الطاقة في البلاد.

وتنفي موسكو تعمد استهداف المدنيين، رغم أن الصراع الذي بدأ مع هجوم القوات الروسية لجارتها أواخر فبراير، أودى بحياة الآلاف وتشريد الملايين ودمر مدنا أوكرانية بشكل شبه كامل.