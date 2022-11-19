إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ637 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة -فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني- بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و619 ألفا و235 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 98.2 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.9 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و76 ألف حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ688 ألفا و835 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 530 ألفا و553 وفاة.