العالم اليوم - بعد قرار "تعيين مستشار خاص".. ترامب يندد والبيت الأبيض يتبرأ

انتم الان تتابعون خبر بعد قرار "تعيين مستشار خاص".. ترامب يندد والبيت الأبيض يتبرأ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 نوفمبر 2022 01:21 صباحاً - أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، الجمعة، أنه عيّن جاك سميث، وهو مدع عام مختص بجرائم الحرب، للعمل كمستشار خاص للإشراف على تحقيقات الوزارة بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب، بما في ذلك طريقة تعامله مع الوثائق الحساسة والأحداث التي أعقبت انتخابات 2020.

وجاء إعلان غارلاند بعد 3 أيام من إعلان ترامب، الجمهوري، أنه سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى عام 2024.

وقال غارلاند إن ترشيح ترامب، وكذلك نية الرئيس الديمقراطي جو بايدن المعلنة للترشح لولاية جديدة، جعلت تعيين مستشار خاص أمرا ضروريا.

وذكر وزير العدل أن سميث سيشرف على التحقيق في طريقة تعامل ترامب مع الوثائق الحكومية بعد مغادرته البيت الأبيض العام الماضي، والتحقيق في محاولات التدخل في انتقال السلطة بعد انتخابات 2020.

وقال غارلاند في مؤتمر صحفي: "تعيين مستشار خاص في هذا الوقت هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

وسميث سياسي مستقل، وهو رئيس هيئة الادعاء بالمحكمة الخاصة في لاهاي، المكلفة بنظر جرائم الحرب في كوسوفو، إلا أن تعيينه أثار جدلا.

فقد ندد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، بالتعيين "السياسي" و"غير العادل" لمدع مستقل في التحقيقات التي تطاله.

وندد الملياردير الجمهوري بـ"أسوأ تسييس للعدالة" في التاريخ الأميركي، مؤكدا أنه لن يشارك في التحقيقات، وقال: "إنه أمر مخز، يفعلون ذلك فقط لأنني في طليعة الاستطلاعات".

وفي المقابل، أعلن البيت الأبيض أن بايدن لم يتلق إخطارا مسبقا بتعيين مدع مستقل للتحقيق مع ترامب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "لم يكن الرئيس على علم، ولم نكن نعلم، ولم نتلق إخطارا مسبقا" بتعيين سميث.