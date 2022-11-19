زيلينسكى: أوكرانيا تتفوق على روسيا فى مجال المعلومات

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية، عن زيلينسكى قوله: أعتقد أننا سلكنا هذا الطريق بشكل جيد للغاية، لم يكتمل بعد، لكننا بدأنا نسير على الخطى الصحيحة وأصبحت المعلومات فى أيدينا سلاحًا قويًا.

وتابع: "فى رأيى، كان العكس هو الصحيح: روسيا لديها المزيد من الأسلحة فى ساحة المعركة، لكن فى مجال المعلومات، نحن من تمكنا من التفوق عليها".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.