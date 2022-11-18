مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان، إن جنود الاحتلال قمعوا مسيرة لمناهضة الاستيطان، تنظم بشكل أسبوعى، فى كفر قدوم فى محافظة "قلقيلية" الواقعة شمال غرب الضفة.

وشارك فى المسيرة مئات الفلسطينيين، وأسفر قمع الاحتلال لها بقنابل الغاز المسيل للدموع وبالرصاص المطاطى عن إصابة أربعة فى الأطراف، والعشرات بالاختناق.

وفى مخيم "عايدة" بمحافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة، أصيب طفل عمره 14 عاما بالرصاص الحى، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال. وقالت مصادر فلسطينية إنه تم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وفى محافظة "الخليل" الواقعة أقصى جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال شابا، لتواجده قرب مستوطنة "نيجهوت" المقامة على أراضى المواطنين فى بلدة "دورا".

وفى مدينة "الخليل" ذاتها، أطلقت قوات الاحتلال، قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم فى المنطقة الجنوبية من المدينة، تزامنا مع اقتحام مئات المستوطنين للحرم الإبراهيمى الشريف، بمناسبة الأعياد اليهودية وتشديد الإجراءات العسكرية فى محيطه.

وقال ناشط فلسطينى يدعى عارف جابر فى تصريح صحفى، إن قوات الاحتلال عززت من تواجدها فى كافة شوارع وأحياء البلدة القديمة وأغلقت البوابات والحواجز العسكرية الرئيسية بالمنطقة، مما عرقل حركة المواطنين، ونصب المستوطنون خياما فى الساحة الإبراهيمية المحاذية للحرم الإبراهيمى والمنطقة المحيطة.

وفى محافظة "نابلس" الشمالية، أصيب خمسة فلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات فى منطقة "جبل صبيح" ببلدة (بيتا) الجنوبية.

وأصيب طفل عمره 7 أعوام بقنبلة غاز فى البطن، فيما أصيب 23 آخرون بالاختناق، خلال مواجهات شهدتها قرية "بيت دجن" شرق "نابلس".

وقال سكان من القرية المحاطة بالمستوطنات إن الاحتلال استهدف طاقم إسعاف الهلال الأحمر الذى تواجد فى المكان بقنابل الغاز.