مباحثات بحرينية يمنية لتعزيز التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - اجتمع عبداللطيف بن راشد الزيانى وزير الخارجية البحرينى، اليوم الجمعة، مع الدكتور أحمد عوض بنمبارك، وزير الخارجية وشئون المغتربين فى اليمن، وذلك بمناسبة زيارة بنمارك لمملكة البحرين للمشاركة فى أعمال الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.





وتم خلال الاجتماع - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" بحث العلاقات الأخوية التى تجمع بين البحرين واليمن وسبل تعزيز التعاون المشترك فى كافة المجالات كافة خدمة للمصالح المتبادلة. كما تم بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية فى اليمن والجهود الدولية المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسى لإحلال السلام فى اليمن، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع السياسية فى منطقة الشرق الأوسط، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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