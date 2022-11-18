العالم اليوم - تحرك هادئ للمؤشرات الأميركية بعد تراجع استمر لجلستين

انتم الان تتابعون خبر تحرك هادئ للمؤشرات الأميركية بعد تراجع استمر لجلستين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 نوفمبر 2022 09:22 مساءً - استقرت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الجمعة، مع عدم تأثر المستثمرين بتصريحات من مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن التشديد النقدي، والتي أثارت مخاوف من أن يرفع الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بشكل حاد.

وكانت المؤشرات قد ارتفعت في بداية التداولات، إلا أنها تباينت خلال الجلسة ما بين صعود وتراجع طفيفين.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 59 نقطة، أو بنسبة 0.18 بالمئة، ليصل إلى 33606.59 نقطة بحلول الساعة 18:09 بتوقيت غرينتش.

بينما صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 0.85 نقطة، أو بنسبة 0.08 بالمئة، ليصل إلى 3949.29 نقطة.

بينما تراجع المؤشر "ناسداك" المجمع أيضا بمقدار45.48 نقطة، أو بنسبة 0.41 بالمئة، ليصل إلى مستوى 11101.25 نقطة.

وعلى عكس المؤشرات الأميركية، فقد ارتفع المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" بقوة، إذ صعد بنسبة 1.16 بالمئة، أو بمقدار 4.59 نقطة، ليصل إلى مستوى 433.33 نقطة