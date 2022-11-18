البيت الأبيض: لا نشارك حاليًا فى مفاوضات دبلوماسية مع روسيا 

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض أن واشنطن لا تشارك حاليًا فى مفاوضات دبلوماسية مع روسيا لإنهاء الحرب فى أوكرانيا.



جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض أن واشنطن لا تشارك حاليًا فى مفاوضات دبلوماسية مع روسيا لإنهاء الحرب فى أوكرانيا. ذكرت ذلك قناة الحرة الأمريكية، اليوم الجمعة، فى نبأ عاجل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

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