أمريكا.. تخصيص 20 مليون دولار لتمويل مبادرة الحبوب الأوكرانية 

جدة - نرمين السيد - أعلنت الولايات المتحدة تخصيص ما يصل إلى 20 مليون دولار؛ لتمويل مبادرة حبوب من أوكرانيا، التى أعلنها الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى قمة مجموعة العشرين، فى وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك للمساعدة فى إطعام الناس فى جميع أنحاء العالم، وسط تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائى.





وذكرت سفارة الولايات المتحدة فى "أوكرانيا"، حسب ما نقلته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستقدم هذا الدعم من خلال برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة؛ لتسهيل نقل شحنات إضافية من الحبوب الأوكرانية عبر مبادرة حبوب البحر الأسود .

ويضاف هذا المبلغ إلى 173 مليون دولار حتى الآن للدعم الأمريكى الحالى لبرنامج الأغذية العالمى لشراء الحبوب الأوكرانية؛ لإطعام الناس فى البلدان، التى تواجه أشد أزمات الغذاء.

وشددت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على أن التمويل الأمريكى اشترى 210 آلاف طن مترى من الغذاء، وهو ما يكفى لإطعام ما يقرب من 12.6 مليون شخص لمدة شهر واحد.

يشار إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، فبراير الماضى، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 11 مليار دولار فى مواجهة أزمة الغذاء العالمية، بما فى ذلك ما يقرب من 8.6 مليار دولار فى صورة مساعدات إنسانية.

وأفادت السفارة الأمريكية بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تواصل أيضًا مساعدة المزارعين فى أوكرانيا، الذين يخاطرون بحياتهم لإطعام العالم، من خلال مبادرة المرونة الزراعية- فى أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قد دعا خلال خطابه أمام قمة مجموعة العشرين الدول الأعضاء للانضمام إلى مبادرة حبوب من أوكرانيا، والتى من المقرر تنفيذها بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمى.