الكرملين: لا توجد أى خطط حاليًا لعقد قمة بين بوتين وبايدن

جدة - نرمين السيد - وأجاب بيسكوف، عندما سُئل عن إمكانية عقد اجتماع بين الجانبين عقب انتهاء جلسة اللجنة الاستشارية الثنائية حول معاهدة ستارت الجديدة، المقرر عقدها فى القاهرة فى 29 نوفمبر الجارى، على غرار الاجتماع السابق للرئيسين فى جنيف، لا، فى الوقت الحالى لم يتم مناقشة هذا الأمر بعد ، بحسب ما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسى سيشارك شخصيًا فى قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعى، المقرر عقدها فى العاصمة الأرمينية يريفان، يوم 23 نوفمبر الجارى.

وأشار المتحدث، تعليقًا على جدول الرئيس الأسبوع المقبل، إلى أن بوتين سيقوم بزيارة إلى أرمينيا لحضور قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعى وستكون هناك محادثات روسية كوبية فى موسكو، مُضيفًا أن بوتين سيشارك فى أحداث أخرى أيضًا، لكنه لم يدل بتفاصيل بشأنها.

يُذكر أن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف صرح، فى وقت سابق من اليوم، بأن موسكو لن ترفض إجراء أى تفاعل جديد مع واشنطن على مستوى أعلى عقب اجتماع القاهرة بشأن معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة ستارت إذا كان الجانب الأمريكى حريصًا على ذلك.

كما أشار أيضًا إلى أن اجتماع اللجنة الاستشارية سيعقد فى القاهرة فى الفترة من 29 نوفمبر إلى 6 ديسمبر.

فى سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، مقتل أكثر من 150 جنديًا أوكرانيًا، وإسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار، واعتراض 10 قذائف، بالإضافة إلى تدمير عدد من الدبابات والمركبات فى دونيتسك ولوجانسك.

وأوضحت الوزارة فى بيان، أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أنه تم اعتراض 10 قذائف من طراز أوراجان و هيمارس فى مناطق ستريلكا بخاركوف وماكييفكا وإيلوفايسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى إسقاط قوات الدفاع الجوى الروسى لطائرتين أوكرانيتين بدون طيار فى دونيتسك ولوجانسك خلال يوم واحد.

وأشارت إلى تصدى القوات الروسية لهجوم مضاد أوكرانى فى منطقة سلادكو وفلاديميروفكا وبافلوفكا فى منطقة دونيتسك، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 جندى أوكرانى، بالإضافة إلى تدمير دبابة وثلاث عربات مشاة وناقلتى جند مدرّعتين وسبع مركبات.

وأضافت أن الجيش الروسى أوقف محاولة القوات الأوكرانية للهجوم فى اتجاه قرية تشيرفونوبوفكا فى منطقة لوجانسك، ما أسفر عن القضاء على أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير دبابتين وخمس عربات مدرعة.

وفى سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن جميع الصواريخ عالية الدقة التى أطلقت من البحر أصابت أهدافا محددة، موضحة أن الصواريخ أصابت منشآت إنتاج لتصنيع الأسلحة الصاروخية وتم تدمير ترسانة من أسلحة المدفعية.