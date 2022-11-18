أوكرانيا.. خبراء يحققون بموقع سقوط الصاروخ جنوب شرقى بولندا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأوكرانى، دميترو كوليبا، إن الخبراء الأوكرانيين يعملون بالفعل فى الموقع الذى سقط فيه صاروخ جنوب شرقى بولندا، بعد أن تمكنوا من الحصول على إمكانية الوصول إليه.





وأضاف وزير الخارجية الأوكرانى فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، أوردتها قناة فرانس 24 الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة، أن بلاده من شأنها أن تواصل ما وصفه بـ التعاون المنفتح والبناء مع بولندا، على خلفية الحادث الذى وقع يوم الثلاثاء الماضى وأسفر عن مقتل شخصين. وكانت وارسو وحلفاؤها الغربيون، قد أفادو بأن الأدلة من مكان الحادث تشير إلى أن الانفجار نجم من صاروخ دفاع جوى أوكرانى ضل طريقه فى سعيه وراء صاروخ روسى، الأمر الذى تنفيه كييف قائلة إن لديها أدلة على وجود أثر روسى فى الانفجار.

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