العالم اليوم - أسعار النفط تتراجع مع انحسار مخاوف الإمدادات

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 نوفمبر 2022 07:21 مساءً - انخفضت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل، الجمعة، وتتجه لتسجيل تراجع للأسبوع الثاني، بفعل القلق إزاء ضعف الطلب في الصين ورفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.

وشهدت الصين، التي تقول المصادر إنها تتطلع إلى إبطاء واردات النفط الخام من بعض المصدرين، زيادة في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، في حين تبددت الآمال في تخفيف التشديد النقدي فيما يتعلق بمعدلات الفائدة بعد تصريحات من بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش، هبط خام برنت 3.17 دولار أو بنسبة 3.5 بالمئة إلى 86.61 دولار للبرميل، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 28 سبتمبر عند 85.80 دولار.

كما هبط خام غرب تكساس الأميركي بواقع 3.67 دولار، أو بنسبة 4.5 بالمئة، إلى 77.97 دولار للبرميل.

ويتجه خاما القياس لتكبد ثاني خسائر أسبوعية، فيما يستعد خام برنت لتسجيل انخفاض بأكثر من 9 بالمئة.

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يرفع مجلس الفيدرالي معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يومي 13 و14 ديسمبر، بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

كما تعقد مجموعة أوبك+، التي بدأت جولة جديدة من تخفيضات الإمدادات في نوفمبر، اجتماعا في الرابع من ديسمبر.