العالم اليوم - فورمولا 1.. فرستابن الأسرع خلال تجارب الجمعة في أبوظبي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 نوفمبر 2022 07:21 مساءً - سجل ماكس فرستابن، سائق رد بول وبطل العالم مرتين، أسرع لفة في التجارب الحرة الثانية في سباق جائزة أبوظبي الكبرى، الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات، يوم الجمعة.

وفي أسرع محاولاته قطع السائق الهولندي، الذي لم يشارك في التجارب الحرة الأولى، ليفسح المجال أمام السائق الاحتياطي لياملوسون، حلبة "ياس مارينا" التي يبلغ طولها 5.2 كيلومتر في دقيقة واحدة و25.146 ثانية. حل جورج راسل، الذي حقق في البرازيل فوزه الأول في سباقات "فورمولا 1" متفوقا على زميله في مرسيدس لويس هاميلتون، ثانيا في التجارب الحرة الأخيرة اليوم في أبوظبي بفارق 0.341 ثانية خلف فرستابن بينما جاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث.

يسعى فرستابن، الذي حسم لقب بطولة العالم، الشهر الماضي، في اليابان قبل أربعة سباقات على نهاية الموسم، لتحقيق فوزه 15 هذا الموسم ليعزز رقمه القياسي لعدد الانتصارات في موسم واحد.

يأمل هاميلتون تحقيق أول انتصار هذا العام، حتى لا يخرج من الموسم خالي الوفاض للمرة الأولى في مسيرته. وكان السائق البريطاني الأسرع في التجارب الحرة الأولى متفوقا على راسل الذي جاء ثانيا، لكن بطل العالم سبع مرات تراجع للمركز الرابع في التجارب التالية تحت الأضواء الكاشفة بفارق 0.615 ثانية خلف فرستابن.

جاء المكسيكي سيرجيو بيريز، سائق رد بول الذي يتساوى في النقاط مع لوكلير في الصراع على المركز الثاني في الترتيب العام، خامسا متفوقا على كارلوس ساينز سائق فيراري.

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