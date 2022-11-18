جوتيريش: تأثير التغير المناخى أصبح أكثر حدة على المرأة

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، إن تأثير التغير المناخى أصبح أكثر حدة على المرأة فى العديد من المجالات، مؤكدا حرص الأمم المتحدة على ألا يكون هناك تقليص لدور المرأة فى كافة القطاعات.





وأضاف جوتيريش خلال إحدى الجلسات، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "كوب-27"، بمدينة شرم الشيخ، أن قضية المناخ مرتبطة دائما بالتكنولوجيا، والنموذج الحالى لا نستطيع أن نحيا معه، وبالتالى هناك أنظمة مختلفة للذكاء الاصطناعى تسيطر على عالمنا.

وأشار إلى أن 70% من الانبعاثات الكربونية تأتى من المدن، وبالتالى من الضرورى أن تقوم كل دولة بإنشاء هيئة أو مؤسسة للبلديات، لكى تشارك فى الوفود الرسمية لبلدانها فى مختلف المؤتمرات الدولية.

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن الحكومات المشاركة فى مؤتمر المناخ، لم تجلب معها فى الوفود الرسمية ممثلين للمجتمع المدنى أو للبلديات، مؤكدا ضرورة إيجاد العديد من الطرق لخلق الوظائف وبرامج تدريبية وبرامج حماية اجتماعية لمساعدة البشر حتى لا يتم تركهم خلف الركب.

وأضاف أن الأمم المتحدة، لديها مساهمات ومجلس رفيع المستوى مرتبط بالالتزام بصافى صفر انبعاثات، وهو أمر صعب جدا فيما يتعلق بالتمويل، ولكن من الضرورى أن نمضى قدما بالتعهدات والالتزامات من أجل مجابهة التحديات المناخية.