أبو الغيط يعزى الرئيس الفلسطينى فى ضحايا حريق مخيم جباليا بغزة

جدة - نرمين السيد - قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خالص عزائه لدولة فلسطين وللرئيس الفلسطينى محمود عباس، فى ضحايا الحريق الذى اندلع بإحدى البنايات فى مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة.





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