العالم اليوم - موسكو تتهم أوكرانيا بارتكاب "مذبحة جماعية" للأسرى.. تفاصيل

انتم الان تتابعون خبر موسكو تتهم أوكرانيا بارتكاب "مذبحة جماعية" للأسرى.. تفاصيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - اتهمت روسيا، يوم الجمعة، أوكرانيا بأنها اعدمت "بوحشية" أكثر من عشرة من عسكرييها بعد أسرهم، منددة بـ"جريمة حرب".

وقالت وزارة الدفاع الروسية "لا أحد يمكنه اعتبار القتل المتعمد والمنهجي لأكثر من عشرة جنود روس (...) بإطلاق النار مباشرة على رؤوسهم بمثابة (استثناء مأسوي).

وأضافت: "الفيديو المنشور لهذه المذبحة الجماعية بحق الأسرى الروس العزّل، يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه".

جاء هذا الموقف بعد نشر مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت موسكو أنها تظهر جثث العسكريين الروس القتلى بعد استسلامهم للتو، ممددة على الأرض.

على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أن "حوالى نصف" البنى التحتية المرتبطة بالطاقة في أوكرانيا "خرجت عن الخدمة" جراء سلسلة ضربات روسية استهدفتها منذ مطلع أكتوبر.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك في كييف مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إن "حوالي نصف نظام الطاقة التابع لنا خرج عن الخدمة"، داعيا الاتحاد الأوربي الى تقديم "المزيد من الدعم" في مواجهة هذا الوضع.