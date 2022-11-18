تصادم قطارى شحن فى ألمانيا.. وتسرب للغاز بسبب الحادث

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة، أسفر الحادث عن تسرب للغاز، وستتأثر حركة النقل والمرور بين برلين وهانوفر بشدة، ولفترة قد تمتد حتى مساء الأحد على الأقل، بسبب الحادث.
كما توقعت صحيفة "فرانكفورت الجماين"، أن يتسبب الحادث فى تأخير محتمل فى توقيتات القطارات، وربما يصل الأمر لإلغاء رحلات.
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