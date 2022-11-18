العالم اليوم - موانئ أبوظبي تستحوذ على "نواتوم" مقابل 680 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 نوفمبر 2022 05:20 مساءً - استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي، على 100 بالمئة من شركة "نواتوم" للخدمات اللوجستية مقابل 2.5 مليار درهم (حوالي 680 مليون دولار)، لتعزيز حضورها العالمي، بحسب بيان الجمعة.

وتعمل "نواتوم" التي تأسست عام 1963 في 26 دولة وبلغت إيراداتها في الـ12 شهرا الأخيرة حوالي 6.9 مليار درهم، وأرباحا قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 555 مليون درهم.

وتنشط الشركة في ثلاثة قطاعات أعمال هي: الخدمات اللوجستية، والخدمات البحرية، والمحطات البحرية، وتتمتع بمكانة رائدة في أسواق كل من إسبانيا وتركيا، وبحضور ملموس في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين ومنطقة جنوب شرق آسيا، ويعمل بها أكثر من 2,600 موظف.

وقالت موانئ أبوظبي إن هذه الصفقة "تضعها في مصاف شركات الشحن والخدمات اللوجستية الرائدة على مستوى العالم".

وبحسب البيان، فإن موانئ أبوظبي ستقوم بتمويل الصفقة بالكامل من خلال قرض استحواذ جديد.

وقالت الشركة إنه من الآن فصاعدا ستتولى "نواتوم" قيادة القطاع اللوجستي التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، حيث تقوم بدمج أعمالها وخدماتها اللوجستية المتطورة ضمن عملياتها.

وقالت موانئ أبوظبي إن الصفقة تخضع للموافقات التنظيمية اللازمة، وإنه من المتوقع إتمامها في النصف الأول من عام 2023. وسيبقى الفريق الإداري الحالي لشركة "نواتوم" في موقعه لمدة ثلاثة أعوام لضمان الدمج السلس للشركة تحت مظلة مجموعة موانئ أبوظبي.

ويعد هذا ثالث استحواذ دولي لمجموعة موانئ أبوظبي خلال العام الجاري حيث جاء في أعقاب الاستحواذ على 70 بالمئة من الحصص في كل من ترانسمار و"تي سي آي" المصريتين في سبتمبر الماضي، تلاه الاستحواذ خلال شهر نوفمبر الجاري على حصة 80 بالمئة في شركة غلوبال فيدر شيبينغ "جي إف إس" التي تتخذ من دبي مقرا لها.