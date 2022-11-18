بريطانيا: طائرة بدون طيار حاصرت سفينة فى خليج عمان

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات فى بريطانيا، اليوم الجمعة، أن طائرة بدون طيار حاصرت سفينة فى خليج عمان، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات فى بريطانيا، اليوم الجمعة، أن طائرة بدون طيار حاصرت سفينة فى خليج عمان، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل. وبحسب "القاهرة الإخبارية"، أكدت بريطانيا أن السفينة وجميع أفراد طاقمها بخير.

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