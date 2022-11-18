الدولية للهجرة تطالب بتوفير 3.2 مليون دولار لمكافحة الكوليرا فى هايتى

جدة - نرمين السيد - أطلقت المنظمة الدولية للهجرة نداء ناشدت خلاله الجهات المانحة بضرورة توفير تمويل بقيمة 3.2 مليون دولار لمكافحة تفشى وباء الكوليرا والاستجابة لاحتياجات النازحين فى هايتى.





وأشارت إلى أنه ما لا يقل عن 144 شخصا توفوا حتى الآن، كما تم الإبلاغ عن أكثر من 6800 حالة يشتبه فى إصابتها بالمرض، الذى ينتقل عن طريق المياه فى سبع مناطق بالبلاد هذا الشهر، فى الوقت الذى كان قد تم الإبلاغ فيه عن الحالة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات فى 2 أكتوبر الماضى.

وأوضحت المنظمة - فى بيان اليوم الجمعة - أن عودة الكوليرا تضيف مزيدا من الضغط إلى الوضع الإنسانى المعقد وسط بيئة اجتماعية وسياسية متقلبة تتميز بقطع الطرق ونقص الوقود ونشاط العصابات العنيفة وانعدام الأمن المتفشى الذى يحد من تقديم الخدمات الأساسية بما فى ذلك الوصول إلى المياه والرعاية الصحية.

وشدد فيليب برانشات رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى هايتى على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح هناك، محذرا من أن الفشل فى الاستجابة فى الوقت المناسب يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على آلاف الأشخاص الذين يعيشون بالفعل فى ظروف صعبة للغاية.

وأوضح البيان أن أكثر من 96 ألف شخص نزحوا بسبب أعمال العنف الأخيرة التى قامت بها العصابات فى العاصمة بورت أو برنس، خاصة وأن الاضطرابات المدنية وانعدام الوصول إلى المجتمعات المتضررة يؤدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية متعددة الأبعاد وإعاقة الاستجابة لحالات الطوارئ.