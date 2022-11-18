وأشارت إلى أنه ما لا يقل عن 144 شخصا توفوا حتى الآن، كما تم الإبلاغ عن أكثر من 6800 حالة يشتبه فى إصابتها بالمرض، الذى ينتقل عن طريق المياه فى سبع مناطق بالبلاد هذا الشهر، فى الوقت الذى كان قد تم الإبلاغ فيه عن الحالة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات فى 2 أكتوبر الماضى.
وأوضحت المنظمة - فى بيان اليوم الجمعة - أن عودة الكوليرا تضيف مزيدا من الضغط إلى الوضع الإنسانى المعقد وسط بيئة اجتماعية وسياسية متقلبة تتميز بقطع الطرق ونقص الوقود ونشاط العصابات العنيفة وانعدام الأمن المتفشى الذى يحد من تقديم الخدمات الأساسية بما فى ذلك الوصول إلى المياه والرعاية الصحية.
وشدد فيليب برانشات رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى هايتى على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح هناك، محذرا من أن الفشل فى الاستجابة فى الوقت المناسب يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على آلاف الأشخاص الذين يعيشون بالفعل فى ظروف صعبة للغاية.
وأوضح البيان أن أكثر من 96 ألف شخص نزحوا بسبب أعمال العنف الأخيرة التى قامت بها العصابات فى العاصمة بورت أو برنس، خاصة وأن الاضطرابات المدنية وانعدام الوصول إلى المجتمعات المتضررة يؤدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية متعددة الأبعاد وإعاقة الاستجابة لحالات الطوارئ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدولية للهجرة تطالب بتوفير 3.2 مليون دولار لمكافحة الكوليرا فى هايتى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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