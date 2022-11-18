أحمد الصفدي رئيساً لمجلس النواب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 18 نوفمبر 2022 04:08 مساءً - دوت الخليج :- انتخب مجلس النواب، اليوم الأحد، النائب أحمد الصفدي رئيساً له في الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر.

وحصل الصفدي على 104 أصوات، فيما حصل النائب فراس السواعير على 13 صوتاً.

وكان قد انسحب النواب فواز الزعبي، وزينب البدول ومحمد الشطناوي، بعد أن ترشحوا لرئاسة المجلس.

وينتخب المجلس أيضا لجنة الرد على خطبة العرش السامي؛ تمهيدا لإقراره من المجلس، ورفعه إلى جلالة الملك خلال 14 يوما من إلقاء خطبة العرش.

وتشكّل اللجان بناء على توافق نسبي بين الكتل خلال 14 يوما وفقا لأحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة (54) من النظام الداخلي.

وتشمل اللجان: القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، فلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة.