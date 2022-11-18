السلطات التونسية تضبط 31 مهاجرا غير شرعى عبر الحدود البرية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس التونسى - فى بيان - إنه فى إطار سعى وحدات الحرس للحد من ظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة، تمكنت الوحدات العاملة بجهات المنستير والقصرين من ضبط 31 شخصا من جنسيات إفريقية.
من ناحية أخرى، وفى إطار العمليات الاستباقية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية، تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية بالوسط والساحل، من ضبط 7 أشخاص أثناء قيامهم بالتحضير لعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وبحوزتهم مبالغ مالية من العملة التونسية والعملات الأجنبية.
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