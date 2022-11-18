وأضاف تاجانى - فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية "آكى"، اليوم - أن روما لم تخلق أية حوادث دبلوماسية لا مع ألمانيا ولا مع فرنسا، لافتا إلى أنه لا يمكن حل قضية الهجرة إلا على المستوى الأوروبى، منوهًا بأن هناك جبهتين هما البلقان وشمال إفريقيا.
وأكد تاجانى أن إيطاليا تلعب دورًا حاسمًا فى هذا الأمر وتعزز مكانتها فى شمال إفريقيا والبلقان وأمريكا الجنوبية، مشيرًا إلى أنه بينما نحاول حل مشكلة 90 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا يجب عدم إغفال استقرار البلقان وإفريقيا.
وأوضح وزير الخارجية الإيطالى أن التوقعات تشير إلى أن عدد الأفارقة سيصل إلى 3 مليارات نسمة بحلول عام 2050، مؤكدا ضرورة التأكد من تحسن الظروف المادية لقارة إفريقيا لأن كل من يفتقر إلى الطعام يهرب إلى مكان آخر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبى بتقديم 100 مليار يورو لإفريقيا للتصدى للهجرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.