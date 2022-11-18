إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبى بتقديم 100 مليار يورو لإفريقيا للتصدى للهجرة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى أنطونيو تاجانى، اليوم الجمعة، إنه يجب على الاتحاد الأوروبى تقديم 100 مليار يورو إلى قارة إفريقيا لتنفقها بإستراتيجية لمساعدتها على التصدى للهجرة.





وأضاف تاجانى - فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية "آكى"، اليوم - أن روما لم تخلق أية حوادث دبلوماسية لا مع ألمانيا ولا مع فرنسا، لافتا إلى أنه لا يمكن حل قضية الهجرة إلا على المستوى الأوروبى، منوهًا بأن هناك جبهتين هما البلقان وشمال إفريقيا.

وأكد تاجانى أن إيطاليا تلعب دورًا حاسمًا فى هذا الأمر وتعزز مكانتها فى شمال إفريقيا والبلقان وأمريكا الجنوبية، مشيرًا إلى أنه بينما نحاول حل مشكلة 90 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا يجب عدم إغفال استقرار البلقان وإفريقيا.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالى أن التوقعات تشير إلى أن عدد الأفارقة سيصل إلى 3 مليارات نسمة بحلول عام 2050، مؤكدا ضرورة التأكد من تحسن الظروف المادية لقارة إفريقيا لأن كل من يفتقر إلى الطعام يهرب إلى مكان آخر.