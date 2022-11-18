تدريبات جوية مشتركة لسول وواشنطن ردًا على إطلاق بيونج يانج لصاروخ باليستى

جدة - نرمين السيد - أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الجمعة، تدريبات جوية مشتركة، لتعزيز قدرات ضرب المنشآت ذات الصلة بإطلاق الصواريخ فى كوريا الشمالية، وذلك ردًا على إطلاق بيونج يانج لصاروخ باليستى عابر للقارات.





وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية - حسبما ذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"- أن المقاتلات من طراز الشبح "F-35A" التابعة لسلاح الجو الكورى الجنوبى أجرت التدريبات لاستهداف وحدات النقل والنصب والقذف فى كوريا الشمالية باستخدام قنابل "GBU-12" الجوية الموجهة بالليزر. وأشارت إلى أن 4 طائرات من طراز "F-35A" قامت برحلة مع 4 مقاتلات من طراز "F-16" تابعة للقوات الجوية الأمريكية فى تشكيل هجومى مشترك فوق البحر الشرقى خلال التدريبات. وأكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية استعداد سول وواشنطن للرد بحزم على أى تهديدات واستفزازات؛ بما فى ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات لكوريا الشمالية. وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صباح اليوم صاروخا باليستيا عابرًا للقارات من منطقة بالقرب من سونأن ببيونج يانج متجها نحو البحر الشرقى.

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