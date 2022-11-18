بولندا: ارتفاع عدد الفارين من أوكرانيا إلى 7.8 مليون لاجىء

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد إلى 7 ملايين و808 ألاف لاجىء، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى.





وأفادت الوكالة حسبما ذكر "راديو بولندا" فى نشرته الإنجليزية اليوم الجمعة، بأن نحو 22 ألفا و100 لاجىء وصلوا من أوكرانيا إلى بولندا أمس الخميس، فيما غادر نحو 20 ألفا آخرين عائدين إلى بلادهم ليبلغ إجمالى العائدين أكثر من 6 ملايين لاجىء. يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت فى مارس الماضى مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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