العالم اليوم - الحكم التونسي علي بن ناصر يبيع "كرة مارادونا" الشهيرة

انتم الان تتابعون خبر الحكم التونسي علي بن ناصر يبيع "كرة مارادونا" الشهيرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 نوفمبر 2022 02:20 مساءً - ذكرت تقارير صحفية، أن الحكم التونسي الدولي في كرة القدم، علي بن ناصر، باع الكرة الشهيرة التي سجل بها أسطورة الأرجنتين، مارادونا، هدفه المثير للجدل، ضد إنجلترا، في مونديال المكسيك سنة 1986.

وكان مارادونا قد سجل الهدف ضد منتخب إنجلترا، في دور ربع النهائي من المونديال، عن طريق يده اليسرى، لكن الحكم التونسي الذي أدار المباراة احتسب الهدف.

وفي تلك المباراة، فاز منتخب الأرجنتين على الإنجليز بهدفين مقابل الواحد، الأمر الذي عبد الطريق أمام "التانغو" لنيل كأس العالم في تلك السنة.

واحتج لاعبو منتخب إنجلترا بشدة، أمام الحكم، لكن طلبهم لإلغاء الهدف قوبل بالرفض، ثم أقر مارادونا في وقت لاحق بأنه استخدم اليد ووصف الهدف بأنه من "يد الله"، ثم صار يلقب كذلك.

وبيعت الكرة؛ وهي من طراز "أديداس" التي يعود تاريخها إلى 36 سنة، مقابل 2.4 مليون دولار، في مزاد علني أقيم بالعاصمة البريطانية لندن.

وأعرب الحكم التونسي الذي باع الكرة، عن أمله في أن يقوم الشخص الذي اشترى الكرة بعرضها أمام العلن حتى يراها الناس.

وفي حديثه عن المباراة التي انتقدت كثيرا، دافع الحكم التونسي عن قراره، قائلا إنه اتخذ القرار بناء على ما رآه أمامه.

وحصل الحكم على الكرة، لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد قضى بحصول الحكام على الكرات في المباريات التي يديرونها في مونديال 1986.

وأوضح الحكم التونسي أنه سيتبرع بجزء من المبلغ لأجل العمل الخيري، فيما سيحتفظ بالباقي لأجل الإنفاق على نفسه.