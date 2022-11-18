العالم اليوم - أوكرانيا.. منظومة هوك للدفاع الجوي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 نوفمبر 2022 01:21 مساءً - مع تعزيز روسيا استراتيجيتها لاستهداف العمق الأوكراني بالصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة، يسارع حلفاء كييف بتزويدها بمنظومات دفاعية لحماية أجوائها وأراضيها.

آخر هذا الدعم جاء من وزارة الدفاع الأميركية التي زودت كييف بمنظومة هوك للدفاع الجوي، فما هي قدراتها العسكرية وأثرها في المواجهة.

منظومة" هوك"

وتتميز هذه المنظومة الدفاعية، بأنها تتعامل مع الأهداف الجوية ضمن مدى يصل إلى خمسين كيلو مترا، فضلا عن قدرتها على توجيه الصواريخ بالرادار.

تعمل على توجيه الصواريخ بالرادار

التعامل مع الأهداف ضمن نطاق 50 كيلومترا

التصدي للمروحيات والطائرات ثابتة الأجنحة

العمل في جميع الأحوال الجوية

ويأتي الإعلان عن منظومة هوك ووصولها لكييف، في وقت تكثف فيه روسيا قصف منشآت البنية التحتية خاصة قطاع الكهرباء، حيث أصبحت العديد من المناطق تعيش في ظلام دامس.

غطاء جوي

ويرى مراقبون أن هذه المنظومة ربما توفر الغطاء الجوي المحكم للقوات الأوكرانية التي تقاتل على الجبهات في شرق وجنوب البلاد.

ومع وصول منظومة هوك وغيرها من الأنظمة الدفاعية الجوية، إلا أن كييف تضغط على الحلفاء لتزويدها بمنظومات أكثر تطورا خاصة منظومة باتريوت الأميركية